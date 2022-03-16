滙豐進軍元宇宙！購入The Sandbox虛疑土地

作為全球規模最大的國際銀行及金融服務機構之一的滙豐與Animoca Brands旗下領先的去中心化遊戲虛擬世界 The Sandbox 今天宣佈成為合作夥伴，希望透過猶如身歷其境的體驗，與新一代元宇宙玩家及企業家建立聯繫。

滙豐即將於 The Sandbox 元宇宙平台上購入一幅大小為3x3 格的虛疑土地，旨在與一衆體育、電子競技和遊戲愛好者相互接觸和交流。

滙豐亞太區市場營銷主管Suresh Balaji表示：「元宇宙將透過擴增實境、虛擬實境及延展實境等沉浸式科技，讓我們置身第三代互聯網（Web3）中，體驗新型虛實相融的互聯網世界。滙豐相信這新興平台具有創造嶄新體驗的龐大潛能，能為我們現有及潛在客戶，以至我們所服務的社區，開拓充滿環球機遇的新世界。我們將透過今次與The Sandbox的合作進軍元宇宙，讓我們能夠為新舊客戶提供創新的品牌體驗。我們熱切期待與我們的體育合作夥伴、品牌大使以及 Animoca Brands 合作，共同創造富教育意義、通達共融的體驗。」

The Sandbox 營運總監兼聯合創辦人 Sebastien Borget 指：「我們很高興能夠獲得像滙豐銀行這樣龐大且信賴度高的企業加盟The Sandbox 開放式元宇宙，一同迎接 Web3 新時代的來臨，透過娛樂體驗、互動遊戲和用戶生成內容與用戶建立聯繫。我們相信這只是一眾機構更廣泛地投入第三代互聯網及元宇宙的開始，在這新形成的生態圈中繼續推動品牌互動體驗。」

滙豐是全球體育盛事最大的合作夥伴之一，致力支持高爾夫球、欖球、網球、羽毛球、單車和足球等體育活動的發展。滙豐在促進體育發展上擁有悠久歷史，現更透過Web3等最新網路架構及科技，帶領客戶展開新的旅程。