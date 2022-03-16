旭輝控股確認營運正常　並主動澄清不利傳言

• 於2021年6月30日，集團的合營企業及聯營公司產生的應佔貸款約為251.30億元人民幣。

• 於2021年6月30日，由集團為合營企業及聯營公司產生的貸款而提供擔保的金額合共約為170.119億元人民幣，其已披露於公司截至2021年6月30日止的中期業績公告及中期報告內。集團按不超過持有合營企業及聯營公司的股權比例為該等貸款各別提供擔保。

• 集團對合作項目採取謹慎的資金管理方法，項目層面的預售監管資金可用於保障項目的正常開發需求。集團無義務收購合作方持有的合營企業及聯營公司的股權。

公司進一步澄清，於2021年6月30日，集團土地儲備的總建築面積約為58.4百萬平方米，其中約56.2%合併於集團的資產負債表。

經公司在有關情況下作出一切合理的相關查詢後，董事會確認集團營運正常，並繼續照常開展其業務。董事會澄清，集團經營情況良好，具備充足的可動用現金儲備，各金融機構對集團的支持力度不減。同時，針對相關不公平負面陳述╱評論，公司目前積極開展維護市場穩定以及保護投資者利益的行動，近期行動包括且不限於積極購回公司的債務證券、提前將債務證券兌付資金存入至指定帳戶、向證券監管機構及中國銀行間交易商協會等相關監管監察機構投訴舉報散布謠言及惡意做空行為。