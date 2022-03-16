MI能源去年底淨探明油氣儲量增加1%
2022年03月16日 22:07
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MI能源(01555)公布，獨立顧問已完成2021年底之油氣儲量的評估。與2020年底相比，集團於2021年年底折合成桶油當量的淨探明(1P)油氣儲量增加1%至1,643萬桶當量，淨探明+概算(2P)油氣儲量減少9%至3,854萬桶當量，淨探明+概算+可能(3P)油氣儲量減少12%至5,601萬桶當量。
2021年集團在中國(大安油田)新鑽154口井，在哈薩克斯坦(Emir-Oil)新鑽4口井，導致部分概算儲量升級至1P儲量，因新冠疫情原因Emir-Oil注氣工作發生了一定程度的延遲，導致Emir-Oil二次開採儲量被降級至資源量級別(2022年開展注氣工作後這部分資源量會重新升級為儲量)，以及大安油田和Emir-Oil的當年的原油產出等綜合原因所致，2021年底本團淨的1P原油儲量按年下降0.3%至1,457萬桶，2P原油儲量按年下降9%至3,259萬桶，3P原油儲量按年下降13%至4,652萬桶。
根據獨立顧問評估的結果，若按照10%貼現率進行計算，集團於2021年底2P油氣儲量的稅 前淨現值約為6.04億美元，按年上升4%。