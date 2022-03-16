MI能源去年底淨探明油氣儲量增加1%

2021年集團在中國(大安油田)新鑽154口井，在哈薩克斯坦(Emir-Oil)新鑽4口井，導致部分概算儲量升級至1P儲量，因新冠疫情原因Emir-Oil注氣工作發生了一定程度的延遲，導致Emir-Oil二次開採儲量被降級至資源量級別(2022年開展注氣工作後這部分資源量會重新升級為儲量)，以及大安油田和Emir-Oil的當年的原油產出等綜合原因所致，2021年底本團淨的1P原油儲量按年下降0.3%至1,457萬桶，2P原油儲量按年下降9%至3,259萬桶，3P原油儲量按年下降13%至4,652萬桶。

根據獨立顧問評估的結果，若按照10%貼現率進行計算，集團於2021年底2P油氣儲量的稅 前淨現值約為6.04億美元，按年上升4%。