加拿大2月通脹5.7%創30年新高　物價壓力未減

外媒報道，加拿大2月通脹升至30年新高，鞏固了加拿大央行將在未來幾個月內大舉加息，以遏制價格壓力的市場預期。

加拿大統計局周三(16日)公布的數據顯示，2月份物價按年上升5.7%，高於1月5.1%的升幅。這是消費物價自1991年8月以來的最大升幅，同時高於平均預期5.5%。

央行核心物價指標的平均升幅升至3.47%，也是1991年以來的最高水平。該指標通常被認為能夠更好地反映潛在物價壓力。

在俄羅斯入侵烏克蘭導致本月早些時候大宗商品價格走高之後，通脹水平勢必會進一步上升，並引發了有關央行官員是否對通脹風險過於遲鈍、政策調整太慢的問題。

周三的報告將強化央行行長Tiff Macklem在4月13日的下次政策會議上繼續加息周期的市場預期。加拿大央行1月曾預測，2022年初通脹將升至略高於5%的水平，到今年年底之前將放緩至3%，然而這預測已經顯得陳舊。

通脹已連續11個月超過央行1至3%的控制區間。自從加拿大在1990年代初推出通脹目標制度以來，通脹平均水平約1.8%。

經濟學家警告，未來幾個月價格漲勢將進一步升溫，然後在2023年晚些時候消退。俄羅斯與烏克蘭的戰爭，以及加拿大取消大多數疫情限制措施，只會加劇通脹壓力。