李寧：未在供應商管理體系中發現任何強迫勞動

上述的聲明及猜測含有對集團營運的不實、具有誤導性的指控，而且沒有披露消息的來源及可靠性，因此，董事會不會對每一項猜測或指控作出回應。

作為專業體育品牌公司，集團具備完善的公司治理體系，嚴格遵守中國法律法規及合規政策並堅守道德準則，把企業公民及社會責任理念貫徹到公司事業發展的相關範疇，積極以自身行動承擔起環境、社會及公司治理協同發展的責任使命；以促進社會進步、傳遞積極向上精神為己任，長期支持和融入中國體育事業的發展。同時，集團也把共同堅守社會責任及社會道德作為與商業夥伴建立合作業務的基本原則，帶動合作夥伴共同成長，以實現集團可持續發展之長遠目標。

在環境、社會及公司治理(ESG)管理方面，集團除遵守中國相關法律法規，同時還嚴格遵守聯交所在ESG方面的指引，不斷完善ESG管理標準，嚴格進行合規及風險管理。在供應商管理方面，集團制定了《李寧有限公司供應商企業社會責任管理手冊》及《李寧公司供應商社會責任行為準則實施指南》等政策制度，其中有明確的供應商行為準則及零容忍項目規定要求，並對所有的供應商一視同仁。

在用工方面，集團嚴格禁止供應商使用並反對任何形式的強迫勞動，始終尊重人權和勞工合法權利，並以此作為與所有供應商夥伴合作的基本原則之一。截至目前，在執行與審查過程中，集團未在供應商管理體系中發現任何強迫勞動的行為。

未來，集團將一如既往地遵守中國相關法律法規，履行企業公民義務，持續推行供應商社會責任管理制度，與合作夥伴共同構建可持續發展的價值鏈生態系統。