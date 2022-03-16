Initial母企申主板上市　為鞋王百麗國際附屬

周三(16日)有三間企業向聯交所遞交上市申請，其中港產鞋履品牌STACCATO及服飾品牌Initial母企百麗時尚集團首次遞表，美銀及摩根士丹利為聯席保薦人。

百麗時尚為本港服飾鞋履公司，目前鞋履自有品牌達12個，包括BELLE、STACCATO、Joy & Peace等，另有Champion、BATA及Hush Puppies三個代理品牌，至於服飾方面，自有品牌僅得Initial，另有兩個代理品牌MOUSSY及SLY代理。同時擁有Clarks及CAT鞋履及服飾的分銷權。

該公司截至2021年9月底止首三季，盈利23.06億元人民幣(下同)，按年增長15.85%；收入按年上升11%至176.26%，鞋履佔比達86.6%；毛利率為65.6%，按年升1個百分點。

另外，內地網上醫藥配送平台叮噹健康科技及智能客戶關係管理服務商玄武云科技第二度遞交申請。