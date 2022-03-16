Initial母企申主板上市 為鞋王百麗國際附屬
2022年03月16日 22:58
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周三(16日)有三間企業向聯交所遞交上市申請，其中港產鞋履品牌STACCATO及服飾品牌Initial母企百麗時尚集團首次遞表，美銀及摩根士丹利為聯席保薦人。
百麗時尚為本港服飾鞋履公司，目前鞋履自有品牌達12個，包括BELLE、STACCATO、Joy & Peace等，另有Champion、BATA及Hush Puppies三個代理品牌，至於服飾方面，自有品牌僅得Initial，另有兩個代理品牌MOUSSY及SLY代理。同時擁有Clarks及CAT鞋履及服飾的分銷權。
該公司截至2021年9月底止首三季，盈利23.06億元人民幣(下同)，按年增長15.85%；收入按年上升11%至176.26%，鞋履佔比達86.6%；毛利率為65.6%，按年升1個百分點。
值得留意的是，公司為百麗國際(除牌前上市編號為1880)的附屬公司，百麗國際在2007年5月在聯交所掛牌，在2010年更晉身成為恒生指數成分股，其後在2017年完成私有化，並從聯交所退市。然而，在2019年分拆旗下運動用品業務滔搏國際(06110)在港上市，同年10月10日掛牌，集資79億港元。
另外，內地網上醫藥配送平台叮噹健康科技及智能客戶關係管理服務商玄武云科技第二度遞交申請。