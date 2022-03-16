【產經評論】經濟環環相緊扣　樓市撤辣須快手

近期中港疫情趨嚴峻，加上國際地緣政治形勢錯綜複雜、中美博弈，疊加通脹憂慮等衝擊，中國金融資產價格已大幅下滑，市場信心低迷。在這關鍵時刻，內地財金部門聯手發聲穩人心，其中一個有力舉措是宣布暫緩擴大房地產稅改革試點城市措施，有效穩住樓價。反觀港府則繼續漠視市場提出為住宅樓市撤辣的訴求，硬要等到樓市臨危才懂得補鑊，每事後知後覺、忠言逆耳的作風不改，解救經濟淪為口號，若見股市「彈散」，實不令人意外，最怕是樓市跟住崩圍，傷及經濟命脈，後患無窮！

近日中港股市沽壓沉重，跌市已近乎失序。故見內地多個財金部門聯合行動，由國務院高層主持金融穩定發展委員會專題會議，之後包括財政部、中銀保監會、中證監等部門陸續發聲，安撫人心。當然，政府要麼不發聲，一發聲必要起到定海神針之效。除交代支持經濟和各行業復甦的政策外，亦主動釋除市場疑慮，包括清楚交代與美國就企業審計的商談進展，以穩中概股表現；另一方面明確表示今年內不具備擴大房地產稅改革試點城市的條件，去除圍繞內房市場一個重大不明朗因素。如是者，內地股市隨即大升，連帶香港的中概股亦現報復式反彈，反映政府的行動收效。

事實上，內地多地因防疫而處於半封城狀態，製造業和民生都會受到影響，企業利潤下降，居民收入減少，自必然會反映在投資和消費市道，這是無可避免的短期現象。政府可以做的，除了盡快在防疫上取得成效之餘，更要想方設法穩定人心，止住經濟基本面惡化。畢竟金融資產動盪，部分因素並非內部政策可以控制，中美就中概股審計問題的角力便是一例，故果斷採取措施穩定樓市這重要資產價格，誠然是戰略的一步。

反觀香港，股市危危乎，信心危機已蔓延至樓市，二手劈價成交停不了，舖市更慘淡，黃金地段商舖劈租八成才獲承接，樓市響警已是不爭的事實。偏偏港府堅持繼續實施住宅樓市「辣招」。

事實上，港府以「辣招」來遏抑樓市、管理需求的環境已不存在，如今樓市跟隨整體經濟陷入低迷，港府本宜主動穩住樓市，保小業主資產，為業主及企業增加資產流動性的機會，樓價不會出現大幅波動，經濟自有一線生機。偏偏廢官們墨守成規，繼續昧於形勢，死抱「辣招」不放，一旦作為香港經濟命脈的樓市亦要倒下，負資產崔護重來，到時才急急撤辣，傾巢之下，只怕於事無補。