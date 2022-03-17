東方日報B1：中央維穩　港股彈9%嘯後最勁

港股本周初在兩個交易日內暴瀉逾10%至2016年2月後低位，震驚全球！適逢美國聯儲局準備加息遏通脹，過程中新興市場恐被抽資，加劇金融市場動盪。為了穩定大局，國務院金融穩定發展委員會周三(16日)召開由副總理劉鶴主持的專題會議，不但提到「盡快完成大型平台公司的整改工作」，更要求內地監管機構要為香港金融市場穩定與港方加強互動，消息刺激港股展開由科技股引軍的報復式反彈，恒生指數單日勁彈9.08%，為2008年金融海嘯後首見，一舉收復兩萬點關。

該會議還提出對於平台公司要有「透明、可預期的監管」、提高其國際競爭力，繼續支持各類企業去境外上市，跟近期西方唱淡中國理據頗「對症下藥」。

港股美國預託證券(ADR)周三早段承接升浪，騰訊及美團分別報380.11元及151.14元，較港收市高3.57%及7.96%，按比例恒指升647點。

中央級別的財金部委如中國人民銀行和國家外匯管理局，其後紛紛開會跟進金融委會議。總結而言，宏觀經濟的內容未有太多新意，惟中國銀保監會和中國證監會均提到與香港監管部門或資本市場合作，維持香港市場健康穩定發展。不久又傳出香港證監會已原則上同意將「跨境理財通」擴至本港數百家持牌券商，證監會則不予置評，還有傳內地監管部門正醞釀聯手打擊惡意沽空機構的措施。

安安投資管理首席執行官馮時煖評論，中央今次維穩主要針對外圍經濟環境不利內地，尤其是美國重啟加息周期，問題是俄烏戰爭等風險未降低，一切經濟強心針不會在企業盈利「立竿見影」，預期恒指短線上升到21,200至21,500點水平遇阻，「對沖基金會反手操作」。

他續稱，大市還會波動，準備持貨兩年或更長可分注低吸，否則不宜急於買貨，更應趁着反彈減持二線股，但「大藍籌可以有啲貨底，如果坐咗艇依家先嚟沽已經太遲。」

港股周三總成交額彈至近3,100億元，主板沽空金額也創近584億元的新高。市傳瑞銀和花旗等投行過去幾天向一些拿中資科技股做抵押的亞洲富豪追收孖展，暫時未知他們能否或已經補倉，否則或觸發斬倉。

真人騷《創智贏家》的「鐵腳」、加拿大富豪Kevin O'Leary透露，近日低吸阿里等中概股，騰訊和美團也有涉獵，因為中國增長潛力巨大。

馮時煖則稱，中資科技股最高速增長已過，要耐心等待內地經濟數碼化的收成，現階段較看好銀行股。