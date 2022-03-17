美國聯儲局宣布加息0.25厘　預告5月「縮表」

美國聯儲局在香港時間周四(17日)凌晨宣布，決定將聯邦基金利率由0至0.25厘，提高至0.25厘至0.5厘，即加息0.25厘，一如市場預期，為自2018年12月以來首次啟動加息，亦意味到該局正開始收緊自2020年疫情以來推出的刺激經濟措施。

市場消化息魔來襲，美股道指蒸發盤中最多531點的升幅，現跌36點，報33,508點；標指亦轉跌少於1點，報4,262點。

該局議息聲明指出，今次加息決定及幅度符合市場預期，並承認當地通脹高企，物價上漲的壓力愈見廣泛。該局最新預測2022年全年將合共加息7次，高於去年12月預測的3次。

該局並預計會在下一次議息會議上，將開始減持美國國債和按揭抵押證券(MBS)。這意味到，聯儲局將於下次議息(5月3至4日)啟動縮減資產負債表的計劃。

展望經濟，聯儲局下調今年GDP(國內生產總值)增長預測中值至2.8%，之前預測為4%；至於2023年和2024年預測維持分別2.2%和2%不變。

聯儲局最新對今年底通脹率預測中值為4.3%；明年底則為2.7%。今年PCE核心通脹預測中值4.1%，高於去年12月預測的2.7%；2023年至2024年的PCE核心通脹預測中值分別為2.6%和2.3%，之前預測分別為2.3%和2.1%。