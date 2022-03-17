美股道指收漲518點　納指急升逾3％

投資者消化美國聯儲局一如市場預期宣布加息0.25厘，美股3大指數周三(16日)反覆上漲。道指一度在加息結果公布後轉跌，其後再度回升，全日收報34,063點，升518點或1.55%；標指收報4,357點，升95點或2.24%；納指收報13,436點，升487點或3.77%。

聯儲局議息聲明指出，今次加息決定及幅度符合市場預期，並承認當地通脹高企，物價上漲的壓力愈見廣泛。該局最新預測2022年全年將合共加息7次；同時預期將於下次議息(5月3至4日)啟動縮減資產負債表的計劃。

該局主席鮑威爾周三(16日)在記者會上表示，加息決定符合市場預期，而未來每次議息會議都會根據經濟和地緣政治形勢進行決策，同時預警如果通脹數據顯示需要更快加息，該局將會這樣做。

摩根大通資產管理公司首席全球策略師David Kelly表示，聯儲局今次加息行動相當進取，坦言希望該局未來能保持一定的靈活性，從長遠而言，實質利率必須為正，但仍有很多不確定性。

他警告稱，市場有很多金融資產是建立在超低利率之上，指該局「不可能一夜之間將利率提高到正常水平，而不期望有甚麼壞事發生。」

E-Trade投資策略董事總經理Mike Loewengart表示，市場似乎從容應對加息的消息，同時指「貨幣緊縮意味到聯儲局認為經濟基礎穩固，這歸根結底是件好事。」

安聯投資高級市場策略師Charlie Ripley表示，聯儲局的聲明表明，投資者不再等待採取重大措施收緊目前的貨幣政策。他續說，通脹已經發展到聯儲局不得不採取行動的地步，預期未來市場要對該局的鷹派立場更加適應。