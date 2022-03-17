約翰遜訪問海灣地區　尋求沙特和阿聯酋增加油產

外媒報道，英國首相約翰遜開始訪問阿聯酋和沙特阿拉伯，試圖說服該兩個石油輸出國組織(OPEC)成員國在俄羅斯入侵烏克蘭之後加快石油生產，以幫助降低能源價格。

約翰遜周三(16日)在阿布扎比會見了阿聯酋王儲穆罕默德．本．扎耶德，之後前往利雅得會見沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼。

俄羅斯與烏克蘭的戰爭和國際社會的對俄制裁擾亂了能源市場，推動原油價格一度超過每桶100美元，並加大了OPEC提高產量的壓力。英國政府已經表示，約翰遜的中東之行是降低歐洲對俄能源依賴，作為打擊俄羅斯總統普京的更廣泛努力的一部分。英國計劃年底前逐步停止進口俄羅斯石油。

事實上，沙特和阿聯酋合計日產量超過1,300萬桶，且是少數幾個擁有大量閒置產能的產油國。

然而，他們與美國之間的磨擦導致華盛頓方面團結海灣地區產油國以孤立俄羅斯及平抑油價的努力變得複雜。

OPEC拒絕了美日歐等主要石油進口國加快增產的呼籲。該組織還與俄羅斯結成OPEC+聯盟，沙特和阿聯酋都表示致力於這個聯盟。

相比於美國總統拜登，約翰遜與沙特王儲穆罕默德的關係更好，此次訪問被廣泛認為有助於改善關係。