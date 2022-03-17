龔成：經濟不景是入市最佳時機？

之前有不少統計，都顯示散戶在投資市場的成績，是輸多贏少，若果以長期的數據計算，真正贏錢的散戶只有10%，的確是一個令人失望的數字。

散戶有不少錯誤的投資觀念，引致他們在投資時已處不利情況，長期出現虧損結果，都是源於這些原因。散戶其中一項有問題的投資模式，就是在貴的時候買入，在平的時候沽出，試想想，以這模式投資，長遠計很難不虧損。

● 散戶在便宜時，不會入市

但為甚麼散戶在貴買入平沽出呢？因為他們不懂分平貴，只會分股價數字高低，而他們誤以為低就是平，高就是貴，引致他們在貴的時候買入。

問題就來了，一般散戶沒有平貴的概念只有高低，例如港交所在恐慌期的40至100元是平，而在狂熱期的240至300元是貴，但散戶卻沒有這概念。首先，散戶只懂在狂熱市況時才大舉行市，而他們當時見到港交所的股價為240至300元，他們以高低概念去買股票，因此當港交所跌至240元時，他們就認為是低位，認為買得過，可惜這個低卻不是平。

● 在貴價位時，散戶瘋狂入市

為甚麼散戶偏要在狂熱期才入市呢？因為這是最多利好的消息，經濟最為理想，所有事情都欣欣向榮，人們感受到樂觀的氣氛，認為前景理想，加上股市不斷向上，身邊人都賺了錢，「股市賺錢」在近期得到了證實，那散戶自然不斷投入市場。就算當時股價已處於較貴的水平，但當時經濟的確向好，他們被氣氛及感覺左右決定，於是在這時期大量投資。

相反，當經濟差時，傳媒會不斷發放不利的消息，而股市持續向下，引致更強烈的恐慌氣氛，就算股價跌至大特價，一個很便宜的水平，人們都不會買入，反之更會在這時候沽出。

只要我們站在長期的角度看，就會發現當經濟向好，股市充滿好消息時，就是股價處昂貴的水平，這時宜採用沽多於入的策略。反之，當經濟不景，市場不斷有壞消息，充滿恐慌氣氛時，股價都是處於很便宜的水平，絕對是買入的時機。

● 要以長期為角度

當然，上述所講的是長期而言，當經濟差及股市差時，就是儲股票的時機，因為這時不止便宜，而當經濟及股市向好時，只要這些股反回其合理位，已有不錯的回報。

但有人可能會問，經濟差會影響企業盈利，萬一破產就大件事。這是合理的思考點，所以我們要買入的，是優質有實力的企業，這些企業在不景氣時也能順利過渡，甚至由於經濟差時沒有實力的企業倒閉，而令這些有實力的企業增加市佔率，到經濟向好時變得更強大。

由於這些原因，只要我們選擇質優股，長線投資，在經濟差時儲貨，回報就會漸漸出現，絕對是投資的獲利之道。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人)