鄧建初：港股跌唔停何時了？等呢個信號出現才見分曉

港股近期跌幅非常恐怖，一個月內下挫約五千點，接近兩成，悽慘程度相信是僅次於俄羅斯股市。過往備受股民鍾愛的科技股更慘不忍睹，股神巴菲特拍檔芒格睇好的阿里巴巴(0 9988)，短短一個月跌近三成，跑輸恒指的同期表現甚多。

芒格第一注吸納阿里巴巴，平均價182.3美元，後來在較低位再溝貨，此股變成其管理期間第三大持倉。不經不覺，跌幅已逾5成，因名牌效應，很多股民跟隨入市，損失慘重。

2007年阿里巴巴在港第一次上市，股價幾日內較招股價13.5元飆升三倍，不少股民追入。隨後迅速下滑，跌破上市價，更曾低見4元。低位徘徊良久，雖然後來曾回升上20元，不過再度下跌，最終在2012年宣布以13.5元私有化。由於眼見多位小股民中伏，初哥對此股頓起戒心，亦多次在聊天室提及不要觸碰此股。部分網友們在加入聊天室之前已高價買入，聽從意見在140元附近止蝕沽出。有老友在120元詢問初哥意見，我將當年私有化故事如實告之，於是他打消了購入念頭，避過大跌逾三成的浩劫。

港股嚴重跑輸外圍股市，反彈乏力，在北水持續流入情況下，新經濟股份仍然跌跌不休。初哥深感憂慮，即使疫情嚴重，亦不至於如此跌法，感覺是有一股大力量不斷減持港股，似有政治因素在內。正如初哥去年已指出，金融戰爭正展開，香港處於風眼之中，但願財金官員們正視問題之所在，定好策略，否則可生金蛋之國際金融中心，地位岌岌可危矣。

去年初哥已察覺股票市場被嚴重扭曲，暴跌急彈的場面時刻上演，所以只採取打游擊戰策略，以「敵進我退、敵退我進」的買賣方法，利用圖表分析加上市場心理戰，買入後有一定利潤後馬上平倉套利，並定下3%作止蝕來控制風險(當然，如何能定下3%作出止蝕是有一定技巧的)，採取密食當三番戰略，成績總算過得去，勝過不少基金表現。

去年九月份，在聊天室開通時，有網友懇請初哥幫忙執倉，當時建議只保留極少數優質股份或部分進行換馬，甚至大膽提議將手上全部股票沽出，跟隨初哥每日早上推介的股票及利用恒指、期指買入及沽出位來進行短炒。如能跟足指示執行，在這幾個月連綿不斷的跌市中，明顯已跑贏大市。

港股跌至如斯地步，連初哥也大感意外，然而，事先定好策略，亦可避免滅頂之災。炒股多年，見盡多次江湖浩劫，一見異狀，總會提高警覺。

下跌期漫長，造成上方蟹貨重重。外圍政治環境複雜多變，局勢難以控制，加上港股成交量出奇地偏低，縱有反彈亦難有大升幅。現階段不宜大舉出擊，等待超大成交消耗性下跌的局面出現，才能定出後市去向。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)