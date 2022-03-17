道指升518點　金價跌1%

●踏入亞洲時段，美匯指數報98.4；港匯處7.8205；離岸人民幣(CNH)見6.3628；美元兌日圓報118.87；歐元企1.1019；英鎊處1.3135。金價報1,926美元。布油報98.01美元；紐油徘徊於96.33美元。比特幣升4%，報4.14萬美元。道指期貨升30點。

●道指收報34,063點，升518點或1.55%；標指收報4,357點，升95點或2.24%；納指收報13,436點，升487點或3.77%。

●港股ADR指數大反彈，按比例計算，收報21,457點，升1,370點或6.39%。

●即月恒生指數夜期收報21,126點，升1,003點，高水1,039點，成交63,887張。

●美國聯儲局一如市場預期宣布加息0.25厘，預測2022年全年將合共加息7次；同時預期將於下次議息(5月3至4日)啟動縮減資產負債表的計劃。

●香港金管局宣布，將基本利率由0.5厘，提高至0.75厘。

●美國聯儲局主席鮑威爾表示，加息決定符合市場預期，而未來每次議息會議都會根據經濟和地緣政治形勢進行決策，同時預警如果通脹數據顯示需要更快加息，該局將會這樣做。

●美國聯邦通信委員會(FCC)將中信集團旗下的美國電信公司Pacific Networks Corp.及其子公司ComNet (USA) LLC逐出美國市場，繼續以國家安全問題為由制裁中資電信企業。

●紐約4月期油收報每桶95.04美元，跌1.4美元或1.45%；布蘭特5月期油收報每桶98.02美元，跌1.89美元或1.89%。

●紐約4月期金收報每安士1,909.2美元，跌1.1%。

●俄羅斯總統普京表示，俄羅斯中央銀行並不需要印鈔，因為俄國經濟處於健康和市場化的狀況，並且有充足和良好的容量。

●英國富時100指數收報7,301點，升125點或1.75%；法國CAC指數收報6,588點，升233點或3.68%；德國DAX指數收報14,440點，升523點或3.76%。

●評級機構穆迪分析師Mark Zandi表示，今年餘下時間，相信美國聯儲局的貨幣政策立場將會愈來愈鷹派。