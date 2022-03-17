鄧聲興：鋰價左右新能源產業發展

鋰被譽為「白色石油」，鋰資源更是鋰電池的核心原材料。隨着新能源汽車產業的快速發展，與鈷、鎳、石墨、稀土永磁等上游關鍵原材料一樣，世界主要國家紛紛認識到鋰資源的戰略意義，智利、玻利維亞、墨西哥等國家將鋰資源和石油一樣列為國家戰略資源，對鋰資源的開發利用控制愈來愈嚴苛。

同時，鋰在美國、中國、日本及歐盟等全球主要的新能源汽車終端市場，也均被列為關鍵礦產資源，加上步入後疫情時代，全球開啟綠色復甦步伐，在能源結構轉型的時代浪潮下，各大主導型經濟體的能源消費電力化、電力生產潔淨化的雄心更加堅定。以鋰電體系為代表的化學電源，將成為綠色變革中的基礎能源儲存設備。

在超級需求的加持下，上海有色網現貨價格顯示，周三(16日)電池級碳酸鋰價格達到每噸50.2萬元人民幣，較去年初5萬元人民幣的價格漲近10倍。

此外，美國地質調查局(USGS)資料顯示，目前全球鋰資源量約4.6億噸金屬量，世界鋰資源儲量主要集中在智利、澳洲及阿根廷。中國鋰行業主要依靠進口西澳鋰精礦生產電池級鋰鹽及深加工產品，再銷往下游的全球鋰電供應系統。中國鋰礦對外依存度達約65%，且隨着未來新能源汽車等市場需求的高增長，以及在「碳達峰、碳中和」的目標下，新能源佔比逐步提高，料中國鋰礦對外依存度的比例還將繼續提升。

在內地重磅會議期間，企業界代表均不約而同把焦點放在電池領域，其中，寧德時代董事長曾毓群遞交的提案指出，期望盡快採取有效措施，推動內地鋰資源保供穩價，期望能優化大容量鋰電池道路運輸管理體系，幫助新能源產業健康發展。在每噸近50萬元人民幣的碳酸鋰價格下，投資者需要開始警惕原材料成本上行，或會導致要整個產業鏈共同消化鋰價上漲帶來的成本壓力。

長遠來看，內地政府應加大本土鋰資源的開發力度、強化對鋰資源的保障，以滿足內地對動力電池生產需要的同時，建立全球多元的供應體系。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士)