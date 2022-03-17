港股飆千四點後回吐　ATMJ升幅收窄　滙豐漲逾2%

港股早段再彈近千四點，恒生指數飆至21,471點有獲利回吐，升幅一度收窄至不足700點，暫復漲900點，於兩萬一關爭持。國企指數升330點；科技指數曾彈上4,735點，暫升230點企4,400點水平，主板成交1,000億港元。

大型科網股升幅收窄，京東集團升11%；美團升7.2%；阿里巴巴升7.5%；騰訊升4%；小米集團升2.7%。

聯儲局主席鮑威爾口風偏鷹，利好金融股。滙豐控股升2.5%；渣打集團升5.5%；友邦保險升3.8%；恒生銀行升1.1%；中銀香港升2.2%。

中薇證券研究部董事黃偉豪表示，目前影響股市的不明朗因素仍多，烏俄局勢，本地疫情，以至近期對港股走勢影響最大的中美博弈，仍會繼續左右股市升跌，料恒指短期波動性仍然偏大。他指出，若市場欠缺更多利好消息，港股難再大幅上升，恒指在21,500至21,800點會見阻力。投資者如果在早前兩萬點樓下撈了貨，短期可考慮先沽貨食胡。本身有蟹貨的投資者也可因應倉位情況，而考慮是否酌量減磅。

【09:21】港股飆過千點 重上兩萬一關 科指再彈一成

中央維穩威力未退，港股連日急彈。恒生指數開市飆1,343點或6.69%，報21,430點；國企指數高開526點或7.64%，報7,415點；科技指數升461點或10.88%，報4,705點。

大型科網股繼續挾高，騰訊飆9.2%重上400元；阿里巴巴、美團、京東集團及阿里健康再飆逾14%；小米集團升8.2%。

聯儲局一如預期加息0.25厘，滙豐控股升2.6%重上50元關；渣打集團升4.4%；恒生銀行升2.2%。內銀內險股方面，招商銀行及中國平安飆8.3%及7.5%；工、中、建三大行升0.9%至1.7%。

個別之前跌得殘的藍籌亦借勢反彈，龍湖集團、碧桂園服務及申洲國際齊升近15%；碧桂園升14.8%；海底撈升14.5%；舜宇光學升14%；藥明生物升11.6%；比亞迪股份升11.4%。