鄧聲興：平安好醫生前景可期 　阻力位為28元

該公司去年10月披露平安健康戰略2.0升級規劃，打造高效、全面、專業的家庭醫生會員制，以「1個家庭醫生+5大專業服務+1份會員健康檔案」為核心服務內容，協調安排貫穿線上到線下的醫療健康相關服務。平台現已累積內外部醫生團隊及健康師、營養師和心理諮詢師超過4.8萬名，簽約外部名醫1,100名，為大眾提供高質素醫療服務。

中國內地醫療資源不平均，城鄉分別大，中央政府早已著手解決相關問題，其中一個做法是大力推動互聯網醫療服務，部分患上常見病、慢性病的病人可在網上獲得醫療意見及處方，從而釋放線下醫療資源。展望未來，隨着中國政府繼續大力推動互聯網醫療服務，相信公司做為互聯網醫療龍頭可受惠，前景可期。股價可望在現水平整固回穩。阻力位為28港元，支持位在15.2元。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)