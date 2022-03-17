金管局：港元拆息未必立即隨美息上調　續密切監察市況

美國聯邦儲備局公開市場委員會於香港時間清晨公布，將聯邦基金利率的目標區間上調25點子到0.25至0.5厘。因應聯儲局的決定，香港金融管理局今日亦上調基本利率。根據預設公式，今日基本利率設定於0.75厘。聯儲局表示，通脹持續高企，繼續加息是合適的做法，並預計最快可能在下一次會議開始縮表。

金管局總裁余偉文表示，美國正式進入加息周期，是市場預期之內的事。香港的金融系統及貨幣市場繼續保持有序和暢順運作，作為國際金融中心，資金來往進出是很正常的。在聯繫匯率制度下，港元匯率一直按市場供求於7.75至7.85的兌換保證範圍內浮動。參考以往的經驗，港元拆息未必會立即跟隨美元拆息上調，滯後的幅度取決於本地市場港元資金供求的情況。銀行息率方面，銀行會就本身的資金成本結構作出商業決定。

余續指，近日環球金融市場非常波動，香港也難免受到影響。在市況波動的時候，市民應提高警覺，並小心管理風險。環顧全球，不論是地緣政治、宏觀經濟以及疫情發展，也充滿着風險和變數。除了對金融市場的影響外，這些因素亦可能會影響美聯儲往後考慮美國加息的步伐及幅度和其他相關的政策包括縮表，以及其他央行的政策取向。金管局會繼續密切監察市場情況，維持香港金融及貨幣體系穩定。