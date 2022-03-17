許繹彬：大市底氣未足　仍需步步為營

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股毫無預警及先兆下，近日跌幅猶如高台跳水，直插無水花，瀉至18,000點邊緣，下挫幅度冠絕全球，更創下6年低位。跌市出現大成交，可見斬倉盤威力驚人，導致血流成河。

他指，引發是次股災的真正元兇，是否可能在於政府抗疫政策朝令夕改，曾下令全港學校提早放假及需要「禁足」，來配合全民檢疫的措施，言之鑿鑿，但官員近日在言談間似又透露全民檢測未必會實行，令市民無所適從。國際問題可能只是導火線，一眾投資者不論外資或港資，對港府此等舉棋不定的政策早已失去耐性及信心，是理所當然。當投資者仍驚魂未定之際，周三(16日)港股早上承美股反彈及午市市場突然傳出中央提到中美雙方監管機構已取得積極進展，並繼續支持企業到境外上市，消息一出，港股報復式反彈，全日急升1,672點，重返20,000點水平，成交更近3,100億港元，可謂一洗頹風。