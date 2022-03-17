許繹彬：大市底氣未足 仍需步步為營
2022年03月17日 10:30
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股毫無預警及先兆下，近日跌幅猶如高台跳水，直插無水花，瀉至18,000點邊緣，下挫幅度冠絕全球，更創下6年低位。跌市出現大成交，可見斬倉盤威力驚人，導致血流成河。
他指，引發是次股災的真正元兇，是否可能在於政府抗疫政策朝令夕改，曾下令全港學校提早放假及需要「禁足」，來配合全民檢疫的措施，言之鑿鑿，但官員近日在言談間似又透露全民檢測未必會實行，令市民無所適從。國際問題可能只是導火線，一眾投資者不論外資或港資，對港府此等舉棋不定的政策早已失去耐性及信心，是理所當然。當投資者仍驚魂未定之際，周三(16日)港股早上承美股反彈及午市市場突然傳出中央提到中美雙方監管機構已取得積極進展，並繼續支持企業到境外上市，消息一出，港股報復式反彈，全日急升1,672點，重返20,000點水平，成交更近3,100億港元，可謂一洗頹風。
許續稱，此消息像突如其來的「過雲雨」，又似是舊聞新炒，猶記得去年美方對中概股施壓，中方亦曾作出類似的言論，近日港股調整過深，斬倉盤激增，令「好友」全軍覆沒，更有傳外資有撤資的行為，趁周三中央傳來好消息便借勢作出「報復式」反彈，北水急增，明顯在「國家隊」帶動下，作出極速反撲。現階段投資者對股市的信心仍然脆弱，外圍市況將繼續左右大市的走勢，油價曾作出大幅調整，但俄烏問題懸而未決，油價仍有波幅，可吼位留意中國石油股份(00857)。