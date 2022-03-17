【高盛推介】騰訊反彈持續　美團兩日大升4成

高盛(亞洲)有限責任公司：據報道國務院金融穩定發展委員會召開專題會議，指金融機構必須堅定支持實體經濟發展，共同維護資本市場的穩定發展，國務院副總理劉鶴於會中表示中美正致力形成具體合作方案。

周三(16日)大市發力急彈，當中騰訊控股急升約23.2%，周四(17日)早段繼續反彈。早上高開見401港元後升幅收窄，現報382.8元，升約4.3%，周三累計至今升近3成。

美團於周三急升約32%，周四早段亦繼續反彈，早段高見166元後升幅收窄，現報148.5元，升約6.1%，周三累計至今升逾4成。

觀察個股輪證資金流向，可見騰訊好倉於日前獲資金趁低積極吸納，周三則獲資金趁反彈時沽出。牛熊證方面，周三流入牛證的資金較集中在305元收回區域的產品。

美團方面，亦見日前獲資金趁低積極吸納的好倉，於周三獲資金趁高轉向沽出。牛熊證方面，周三流入牛證的資金較集中在102元收回區域的產品。

觀察港股通資金流向，可見騰訊於周三繼續獲北水買入，錄得約3.9億元資金淨買入。美團則於周三獲北水沽出。

由於騰訊及美團於周三至今大幅反彈，使相關的認購證已變得貼價。目前繼續看好的投資者宜善用轉倉部署，可將貼價認購證沽出，並套出部分資金買入輕微價外及槓桿較高的認購證。

騰訊購19563，行使價480.58元，2022年5月30日到期，實際槓桿8.2倍，行使價480元、2個月期以上、低街貨產品中，槓桿最高。

騰訊購11630，行使價460.25元，2022年7月12日到期，實際槓桿6.4倍，貼價、低街貨。

騰訊牛60168，收回價325元，行使價322.2元，換股比率500，槓桿比率6.3倍，新上市。

騰訊沽11632，行使價337.68元，2022年8月22日到期，實際槓桿3.7倍，貼價、低街貨。

騰訊熊57224，收回價410元，行使價413元，換股比率500，槓桿比率12.8倍，近30元收回距離貼熊。

騰訊熊56550，收回價440元，行使價443元，換股比率500，槓桿比率6倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

美團購29782，行使價178.98元，2022年8月26日到期，實際槓桿3.8倍，中期。

美團牛60167，收回價90元，行使價87元，換股比率500，槓桿比率2.3倍，新上市遠牛。

美團沽11186，行使價135元，2022年9月13日到期，實際槓桿2.0倍，中期、低街貨。

美團熊56566，收回價180元，行使價183元，換股比率500，槓桿比率4.3倍，近30元收回距離熊證。

美團熊66232，收回價200元，行使價203元，換股比率500，槓桿比率2.7倍，近50元收回距離遠熊。

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