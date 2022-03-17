【高盛推介】港交所、阿里繼續急彈　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所周三(16日)跟隨大市急彈，升約11.8%重上360港元水平，周四(17日)早段繼續上升。早段高見394元的半個月高位後升幅收窄，現報382.6元，升約6.2%。據報道國務院金融穩定發展委員會召開專題會議，會後表示目前中美雙方監管機構保持良好溝通，已取得積極進展，正在致力於形成具體合作方案，中央政府繼續支持各類企業到境外上市。

阿里巴巴周三重上90元水平，升約27.3%，周四早段繼續上升。早上高開見104元後升幅收窄，現報99.45元，升約9.6%。

觀察個股輪證資金流向，港交所認購證於本周一(14日)及周二(15日)共錄得約2,350萬元資金流入後，周三資金趁反彈沽出止賺。認沽證於周三獲資金轉向流入，有約120萬元。

阿里方面，近期資金兩邊部署，好倉及淡倉皆於過去4個交易日皆錄得資金流入，分別合共約6,900萬及6,100萬元。

港交購28427，行使價418.2元，2022年9月19日到期，實際槓桿6.1倍，貼價、中年期、低街貨。

港交購28328，行使價450.7元，2022年6月27日到期，實際槓桿9.2倍，高槓桿、價外、進取。

港交牛57796，收回價310元，行使價308元，換股比率500，槓桿比率5.0倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

港交沽11188，行使價300元，2022年9月13日到期，實際槓桿5.0倍，高槓桿、中期。

港交熊55046，收回價400元，行使價402元，換股比率500，槓桿比率17.2倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

港交熊52789，收回價420元，行使價422元，換股比率500，槓桿比率9.1倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

阿里購23523，行使價118.28元，2022年7月08日到期，實際槓桿4.4倍，高槓桿、低街貨。

阿里購11445，行使價99.9元，2022年8月26日到期，實際槓桿3.3倍，貼價、低街貨。

阿里沽11181，行使價92.23元，2022年6月13日到期，實際槓桿3.2倍，貼價、低街貨。

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