【產經直播】科技股最壞時間已過？
2022年03月17日 12:10
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恒指連續第二日大升，周四(17日)重上21,000點關。美國聯儲局一如預期加息0.25厘，為2018年首次。根據最新點陣圖顯示，當局預期，今年剩下6次會議都會加息，並在明年再加息3次，並預計最快5月開始縮表，消息如何左右大市？
環球科技股反彈，當中一批中概股更呈現報復式反撲，國務院上日維穩，提出積極出台對市場有利的政策，促進平台經濟平穩健康發展，兼表態支持企業到境外上市等。亦有外電報道，中國或對美國審計要求作讓步。另外，隔晚納指亦大升逾3%，科技股最壞時間已過？三星中國龍網ETF(02812)、三星NYSE FANG+ ETF(02814)如何抉擇？
環球股市大幅波動，加上通脹居高不下，是時候加入收息產品？三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF(03187)將於3月底派息，幾時買入可以收到息？
今集《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》找來三星資產運用ETF投資策略副總裁凌子敬及獨立股評人林嘉麒，為你拆解市況。
三星NYSE FANG+ ETF
三星中證中國龍網 ETF
三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF
三星彭博環球半導體ETF
三星標普高盛原油ER期貨ETF
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