【產經直播】科技股最壞時間已過？

恒指連續第二日大升，周四(17日)重上21,000點關。美國聯儲局一如預期加息0.25厘，為2018年首次。根據最新點陣圖顯示，當局預期，今年剩下6次會議都會加息，並在明年再加息3次，並預計最快5月開始縮表，消息如何左右大市？

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