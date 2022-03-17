經絡按揭料今次美國加息對香港樓市實際影響不大

美國宣布加息0.25厘，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，是次加息決定及幅度符合乎市場預期。參考上一次「收水」程序，由2014年1月至10月歷時9個月後停止量化寬鬆，相信是次量化寬鬆規模將比以往更大更急。加上通脹以及其他經濟數據支持，如數月後通脹情況依然嚴峻，加息幅度或會再擴大，但亦要評估俄烏局勢對美國以至全球經濟的衝擊。

至於香港方面，暫未有銀行宣布調升最優惠利率(P)。他認為，香港銀根仍然充裕，未有太大壓力立即跟隨美國加息。縱使金管局共3次增發1,200億港元外匯基金票據，現時銀行體系結餘已由高峰多達4,575億元的歷史新高，逐步回落至現時約3,375億元。

他重申，雖然本港息率走勢與美息走勢息息相關，但即使美國開始加息，本港未需立即跟隨，相信未來倘大量資金流走，即本港銀行體系結餘回落至1,000億元以下水平，銀行才有機會考慮跟隨美國加息，預期是次美國加息對本港樓市實際影響不大，短期對樓市仍屬於正面影響。

近期拆息有上升趨勢，他指，縱使本港未有即時跟隨美國加息的需要，但由於資金持續向外流出，拆息將難免逐漸上升，料首季1個月HIBOR仍維持於0.4厘以下，次季HIBOR或有機會升至0.8厘以下。但H按實際按息相比起封頂息率或P按計劃，實際利率仍算是最低，供樓開支未有大增。長遠看美國年內或將多次加息，息口趨勢必然向上，有意置業人士要留意明年香港或將跟隨加息，加上經濟及外圍局勢的不確定下，考慮置業前應先計算清楚自身的供款負擔能力。