中原按揭料上半年按息仍低於2厘水平　對樓市影響不大

中原按揭董事總經理王美鳳表示，由於港美元掛鈎的關係，美國開展加息期後，港息亦將會由低位回升，是次美息上調0.25厘，港元最優惠利率(P)未有條件上調，而拆息(HIBOR)年內將會逐步早於P上調，但由於本港銀行體系結餘現時仍屬高度充裕水平，料港元拆息以致按息暫未會跟足美息加幅，預期本港按息將逐步或由「超低水平」升至「低水平」，上半年按息仍低於2厘水平，對樓市影響不大。

她解釋，美國在過往應對金融海嘯以及新冠肺炎疫情的減息周期累計對比港息「減突」較大幅度，在對上一次減息周期，港P在2019年僅減0.125厘便已返回現時歷史低水平，然而美國為應對疫情於2020年再突減息1.5厘，香港沒有跟隨，故此即使美國剛已開展加息周期，港P未有需要即時上調；在過往加息周期，港P於美息升至2厘或以上水平才開始上調。她預期，1個月港元拆息上升至1.5%以上之前，相信P未具條件跟隨加息。

她指出，雖然現時按息約1.58厘，但銀行計算供款壓力測試是以封頂息率(現為2.5厘)加3厘計算，由於按息未有觸及封頂息率，故此，按揭申請人的最低入息要求其實未變，換言之用家現時的借貸能力(按現時入息可借的按揭額)未變 。