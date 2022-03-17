尚渤投資管理批評聯儲局思維陳舊　衰退勢必發生

美國聯儲局將利率調升0.25厘。尚渤投資管理總裁兼首席執行官Jason Brady認為，這個增幅對目前來說影響太小，形容「無關緊要」，相信美國聯儲局發出明確的鷹派論調後，利率維持橫行。隨着失業率達到目標、GDP表現理想，通脹成為目前的主要憂慮，而聯儲局對暫時性通脹的憂慮已提升至全面恐慌。雖然聯儲局認為經濟衰退的可能性很低，但認為這種想法是錯誤的，甚至「幾乎肯定衰退將會發生」。

他相信，聯儲局的政策將減慢經濟發展。同時由於這些政策大幅落後於計劃，當局將要從維持低失業率和遏抑通脹之間作出痛苦抉擇。

值得留意的是，聯儲局已不再提及新冠疫情，取而代之是對能源、俄烏衝突的關注，甚至着墨於通脹的擔憂。他指出，聯儲局正觀察在不管貨幣供應量、信貸條件或通貨膨脹怎樣的情況下，選擇不加息時會發生什麼事。

Jason Brady認為，聯儲局陳舊的思維，讓他們採取了政策不作為的方向，而政策的錯誤在於其依賴全球金融危機後、新冠肺炎發爆之前既有的經濟動力，直言看不透聯儲局不斷變化的應對方式，相信當局也不清楚應該如何處理其資產負債表。