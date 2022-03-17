貿發局：首季出口指數跌至24.7　連續三季收縮

香港貿發局公布，今年首季香港出口指數為24.7，按季下挫12.5點，指數連續三季收縮。貿發局研究總監范婉兒指，反映短期出口增長前景進一步轉淡。貿易價值亦按季下跌4.2點至52.8點，不過她認為，指數仍處於擴張領域，顯示大部分行業的單價短期內將繼續上漲，尤以玩具業(56.7)和電子產品業(53.5)。

貿發局預期今年本港出口增長為8%，范補充，雖然預期數據時仍未發生俄烏衝突，不過預期較為保守；目前預測維持不變，惟有下行風險，當局將密切關注俄烏局勢的後續影響，以及內地部分城市因疫情的封城問題。她認為，俄烏局勢暫時未對全球經濟造成嚴重影響，而且俄烏兩國僅佔香港整體出口的0.5%，直接貿易影響輕微；另方面，近期內地部分城市疫情轉趨嚴重，但認為短時間的封城對本港出口商的影響有限。

另外，大部分受訪者(93.1%)指出業務於過去三個月遭受新冠疫情打擊，較上季上升6.1個百分點。疫情造成的最大影響是運輸成本上升(75.7%)，其次是物流配送受阻(64.5%)及原材料供應緊張(46.5%)。

范氏認為，面對成本上升，企業的定價策略各異。46.8%的受訪出口商可以將部分增加成本轉嫁給買家，而48.1%則表示無法這樣做。34.2%的出口商預期淨利率會上升或維持在現有水平，但65.8%預計未來12個月的淨利率將按年下跌。

香港貿發局每季向500名來自六大主要行業包括機械、電子、珠寶、鐘錶、玩具及服裝的出口商進行調查，旨在了解他們對短期出口前景的信心，並編製成香港出口指數，50為盛衰分界線。

貿發局經濟師嚴穎彤表示，幾乎所有行業及所有出口市場的信心指數都錄得負增長，反映出口商對短期前景感到悲觀。在多個主要行業，出口商的態度仍極為審慎。整體而言，鐘錶業最為悲觀，指數為19.7，而機械業則急跌19.1點至25.0，跌幅為各主要行業之最。而唯一呈現升勢的行業則是玩具業(33.5)，上升8.5點。

嚴指，香港出口商對主要出口市場的短期前景同樣感到悲觀，所有主要市場的信心指數均見下跌。整體而言，亞洲繼續被視為未來幾個月表現較好，當中日本是前景最理想的市場，指數為45.6。中國內地則下跌至42.1，而美國則下跌3.8點至39.1，前景被看淡。