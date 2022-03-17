中原：美國加息料為物業市場帶來短暫心理影響

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國一如市場預期踏入加息周期，惟利率僅0.25厘，香港於銀行資金相當充裕下未必跟隨，但卻會拉遠港元與美元息差，令港元受壓，相信加息會為物業市場帶來短暫心理影響，令投資者卻步。

陳氏續指，單是本次美國加息因素，相信對香港物業市場影響輕微，但長遠還看是否一如聯儲局所述，於5月縮表，年內加息7次，而香港銀行亦緊隨美國加息步伐的話，本港物業市場才難免會受影響。但回顧對上一次美國加息於2018年，年內中原城市領先指數CCL不跌反升，年內樓價升幅3.8%。

他認為，近日市場充斥利淡因素較多，本港第五波疫情未受控，俄烏戰爭局勢未明，港股波動，均對香港物業市場造成影響。其中以疫情影響最為深遠，一手項目推售幾近停頓，本月迄今一手成交暫只錄51宗，料全月一手成交或不足100宗，創105個月的新低。

與此同時，他指，睇樓活動減少下，欲沽貨業主只好減價求售，令二手呈價量齊跌趨勢。中原城市領先指數CCL於首季已錄2.5%的跌幅，今次再加上美國加息影響，預料首季二手樓價將錄得3%的跌幅。