信安陳曉蓉：未來聯儲局收緊政策步伐有機會更激進

美國聯儲局一如預期決定3月加息25點子。信安資金管理(亞洲)高級投資策略師陳曉蓉指出，受地緣政治前景不明朗影響，油價持續上升令環球高通脹面臨上行風險。今次聯儲局只是加息25點子，顯示聯儲局短線將焦點轉向經濟下行風險，首次加息相對溫和，惟目前採取的漸進式部署是有代價。隨着不明朗因素消除，未來的收緊政策步伐有機會更激進。外圍不明朗因素消退，第二季至少一次議息會議上，聯儲局依然有機會加息50點子，上半年政策利率仍有機會最多上調1%。

局方最新的點陣圖顯示，單是2022年有機會加息七次；至於縮表，主席鮑威爾表明，將會在「即將召開的會議」上開始縮減資產負債表規模，最早或於5 月展開，速度或比上一次資產負債表縮減時期更快。

她提到，接下來美國經濟的發展將取決幾個重要因素。其中，高油價、供應鏈問題、通脹走勢及聯儲局政策會否出現嚴重過失，這個連帶關係至關重要。假設地緣政治緊張局勢紓緩，油價從高位回落至年底的約80美元水平，供應鏈問題下半年逐步緩解，通脹數字開始回落。基於這個基本預測，加息步伐有機會減慢，或再加息兩至三次，年底指標利率或升至1.75%至2%。美國目前的經濟情況，比起疫情爆發9前更加強勁，相信有能力承受聯儲局計劃中的大幅度加息。

聯儲局將美國全年經濟增長預測，從4%下調至2.8%；至於通脹，局方最關注的核心PCE指數目標，從2.7%顯著上調至4.1%。美國通脹高企及就業市場熾熱，支持聯儲局相關決定。最新的點陣圖顯示，有近半委員認為今年有需要加息多於七次；至於2023年，委員對於加息次數的看法存在很大分歧，政策利率預測介乎2.125%至3.265%。她認為，未來加息路徑高度不確定。唯一肯定的是，局方將採取一切必要行動以穩定價格。