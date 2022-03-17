與美幣策分化！日圓觸及6年低位　市場估仍未見底

外媒報道，在美日貨幣政策分化的背景下，日圓兌美元跌至6年低位後，還有進一步下跌的空間。

在聯儲會周三(16日)宣布加息0.25厘、並為未來進一步收緊政策掃清道路後，日圓一度下跌0.7%至每美元兌119.12日圓，創2016年2月以來的最低水平。這是聯儲局自2018年以來的首次加息，也是預期中為管理通脹而採取一系列加息行動的開始。

日本央行的政策前景似乎相對鴿派，決策者面臨着提振日本長期低迷增長前景的挑戰。Monex Europe外匯分析主管Simon Harvey表示：「聯儲局有國內宏觀背景做支撐來開始應對不斷上升的通脹壓力，而日本央行面臨的是國內經濟增長疲軟，以及貨幣貶值下更多輸入通脹的問題，這個問題在很大程度上影響着日本央行的立場。」

三井住友銀行駐紐約交易主管Hideya Tamura說，如果交易員關注日本央行周五(18日)的政策決定——可能會加劇美日分化，那麼美元兌日圓短線目標位可能在120日圓。他表示，隨着日本當局不太可能在當前水平上發出警告，並且大宗商品價格上漲對日本的貿易逆差構成壓力，該匯率在政策會議前的上升勢頭將繼續保持。

俄烏戰爭造成的全球壓力也未能提振日圓，而通常日圓在危機期間會因避險資金推動而受益。自俄羅斯入侵烏克蘭引發市場動盪以來，日圓兌美元一直是已開發市場貨幣中表現最差的，貶值近3%。

日本央行將於周五召開會議，預計全年保持基準利率在接近零的水平，以幫助緩和經濟受到的衝擊。