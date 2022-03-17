香港置業馬泰陽：美國加息理論上對樓市影響有限

香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽認為，美國加息幅度屬市場預期內的下限，理論上對樓市影響有限，不過實際上首季本港受到內外不利因素夾擊，包括中港疫情蔓延及外圍俄烏局勢緊張，對金融市場帶來衝擊，港股出現顯著波動，導致市場投資氣氛反覆，在樓股及經濟環環相扣的情況下，相信港樓亦會受到考驗。

他指出，今年樓價出現下調，對準買家而言，入市成本減少，某程度上足以抵銷加息的壓力，而對於已入市的業主，目前銀行體系結餘資金充裕，香港未有跟隨增加最優惠利率，現時按揭實際利率偏低，與歷史高位相距甚遠，加上承造按揭時有銀行設有壓力測試機制，即代表業主有抵禦加息3厘的供款能力，除非加息速度及幅度均超過預期，否則加息因素對樓市影響相對輕微。

中港疫情肆虐及俄烏局勢持續緊張，影響市場氣氛及各行各業正常運作，同時拖累樓市表現。3月份新盤推售步伐受阻，窒礙物業交投，預計本月新盤銷售量有機會跌穿100伙水平，勢創2013年一手銷售新例生效後單月次低紀錄。至於二手方面，估計首季二手註冊量可錄約8,500宗，按季跌約兩成半，將創逾兩年季度最少。