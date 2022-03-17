道期牛皮 比特幣企4萬美元
2022年03月17日 16:11
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●美匯指數報98.39；港匯見7.8203；離岸人民幣(CNH)報6.3570；美元兌日圓報118.75；歐元企1.1041，英鎊處1.3177。金價報1,934美元。布油報101.14美元，紐油報97.73美元。比特幣企4萬美元水平。道指期貨升47點。
●市後關注點
20:00 英倫銀行議息結果
20:30 美國2月建築批核
20:30 美國2月新屋動工
20:30 美國當周首次申領失業救濟人數
21:15 美國1月商業庫存
●恒生指數延續昨日(17日)升勢，成功收復二萬一關口，全日收報21,501點，升1,413點或7.04%。國企指數收報7,407點，升518點或7.52%；科技指收報4,572點，升329點或7.76%。主板成交3,009億港元。https://bit.ly/3Jdxu8x
-雷蛇去年多賺7.2倍，不派息。
●滬綜指收升44點，鋼鐵股漲近3%，地產、釀酒、煤炭及生物製藥股升超過2%。https://bit.ly/3JmxIdt
●中國經濟：
-農夫山泉鐘睒睒蟬聯胡潤中國首富，馬化騰跌出三甲。
●普京：俄戰勝了「經濟閃電戰」，但警告要過苦日子。
●貿發局：首季出口指數報24.7連續三季收縮。
●開心Share成歷史！Netflix「非同住者」將要額外收費。
●聯儲局加息：
-尚渤投資管理批評聯儲局思維陳舊，衰退勢必發生。
-嘉信理財：通脹等不確定性，聯儲局加息趨謹慎。
-信安陳曉蓉：未來聯儲局收緊政策步伐有機會更激進。
●買起西方石油？巴菲特進一步增持至14.6%。
●渣打：料美今年僅加息4次，全年港匯徘徊7.8水平。
●滙豐銀行維持最優惠利率5厘不變。
●烏俄危機持續，近7成日企料業績將受打擊。
●俄烏戰爭拖累，標普料今明兩年全球汽車產量少520萬輛。