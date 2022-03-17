高永崗正式接任中芯國際董事長

高永崗現年57歲，2014年2月17日至今擔任中芯首席財務官，亦擔任若干子公司及參股公司的董事或董事長。他是天津南開大學管理學博士，現任中國會計學會常務理事，上海證券交易所科創板上市委員會委員，亦是香港獨立非執行董事協會創會理事，中國電子信息行業聯合會副會長等。

通告續稱，高氏擁有逾30年企業管理經驗，曾擔任多家企業或機構的財務或企業負責人，於財務管理、投資、融資，以及企業管理等領域有較豐富經驗及較深入的研究，曾任電信科學技術研究院總會計師、大唐電信集團財務有限公司董事長等職務，現任江蘇長電科技(滬︰600584，從事封裝測試)董事及上海奕瑞光電子科技(滬︰688301，X光儀器公司)獨立董事。

之前周子學離任令人聯想中芯內部是不是出現人事糾紛，中芯現稱，其現在淡出是因為「身體原因」，已確認與董事會沒有意見分歧，或其他相關事宜須提請股東注意。

周子學的學歷是電子科技大學管理學碩士學位、以及華中師範大學經濟學博士，曾在工業和信息化領域有逾30年的「經濟運行調節、管理工作經驗」，以前曾在工信部工作，歷任總經濟師、財務司司長等。

周子學不是工程師出身，但他在任董事長期間曾招攬多名台積電的猛將加盟，尤其是現任聯合首席執行官之一、闖先進製程的靈魂人物梁孟松，並且不斷擴大產能。可以預見的是，同樣是「掌櫃」的新董事長高永崗，也會延續既有路線。