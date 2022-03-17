被指從中國撤資 長和系：地產業務有買有賣屬正常
2022年03月17日 17:39
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李澤鉅(左)在記者會上全程「眼濛濛」，他解釋是因為長時間在家工作(WFH)，有開工無收工，長期對着屏幕導致眼部不適。
長和系在過去一年出售多項中國內地資產，令撤資之說再度甚囂塵上。集團主席李澤鉅表示，地產一直都是集團的核心業務，而地產有建築有出售實屬正常，不可能只建不賣，出售的方法亦「有批發、有零售」。
他又多次解釋，集團雖然對中國和香港有感情，但由於是跨國公司，項目的買賣和投資都主要看回報和質素，而不是看地域。
對於去年長實(01113)為酒館業務Greene King確認商譽減值20.05億元，他否認是為該業務出售作準備，而是因為去年上半年酒館業務仍受英國社交距離措施影響，該業務所持有的多項地產物業需作相應減值而致。又指去年在當地收購了逾40間酒吧，沒有意思出售該業務。而長實出售飛機租賃業務，預計會在今年第二季完成。
至於長和(00001)去年出售英國電訊塔業務獲當地的監管部門批准後，所得資金部分將會用於股份回購。
他拒絕回答李氏家族會否再增持公司股份，但認為集團憑藉業務分散全球、良好的財務紀律等，對未來業務充滿信心。