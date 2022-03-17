另一危機正醞釀！「商品雷曼時刻」恐快降臨...

相信在本月前，很少人會留意「鎳」(粵音「聶」)這種金屬，一場沽空大戰，至今仍在進行，並被迫交易所要接連改制。而本周稍早前亦有消息稱，面臨追加保證金要求的商品貿易巨頭托克向黑石尋求30億美元(約234億港元)融資。瑞信警告市場面臨「大宗商品抵押」為主題的流動性危機，無論站在哪一邊都會被追加「保證金」，一場「商品雷曼時刻」恐快降臨。

外媒報道，周三(16日)有消息指，成員包括一些歐洲能源交易巨頭(例如蜆殼、英國石油(BP)這類石油巨頭和石油貿易巨頭Vitol)的歐洲能源交易商聯盟(EFET)最近呼籲歐洲政府和央行提供緊急援助，避免烏克蘭危機引發的大宗商品市場價格巨震造成現金短缺，確保批發天然氣和電力市場繼續發揮功能。

EFET希望歐盟的金融機構歐洲投資銀行(EIB)或歐洲央行、英倫銀行(即英國央行)這類央行通過貸款機構提供支持，降低追繳保證金的影響。

EFET稱，自今年2月底以來，已帶來挑戰的形勢變得惡化，更多的歐洲能源業參與者獲取額外流動性的能力嚴重下降，在某些情況下已枯竭，並警告目前並非不可能預計到一些總體健康的能源企業會無法得到現金。

然而，目前還不清楚央行是否會準備救助商品巨頭，一些央行可能不願幫助通常從商品價格波動中大舉獲利的貿易公司。值得留意的是，上述提及的巨頭托克，據悉為滿足保證金要求，尋求黑石就一筆至多30億美元的股權投資進行了談判，但談判以未達成協議告終。而早於上周二，托克已從瑞穗銀行、法國興業銀行、三井住友銀行和裕信銀行等多家銀行獲得了12億美元的信貸額度。因此，其四處籌資絕非佳兆。

回看1998年俄羅斯債券危機、2008年金融海嘯，以及2020年大跌市中，原因都是「高槓桿」的市場有抵押品出問題，從而引發資金流動性枯竭，最終釀成特大危機。