升市會持續？市場憧憬人民銀行幾天內減息

外媒報道，觀察人士預計，在高級金融領導堅定承諾要提振市場和支持經濟後，中國人民銀行(即中國央行)幾天內將採取政策行動。

中信建投證券分析師周三(16日)在一份報告表示，由副總理劉鶴擔任主任的金融穩定發展委員會在2018年和去年召開的會議後，幾天內央行就會下調存款準備金率或出現下調信號。

外界也愈來愈預期，銀行可能會降低貸款市場報價利率(LPR)。人行未調整關鍵政策利率，在本周稍早的操作中維持1年期中期借貸便利(MLF)利率不變，MLF利率是LPR的基礎，而後者是企業貸款和抵押貸款的參考利率。

投資者認為，劉鶴的聲明代表對互聯網公司的整頓即將結束，政府將採取更多措施防止房地產市場崩盤。這也標誌着本月早些時候的兩會會議已強調的貨幣和財政刺激措施步伐。

金融委誓言，切實振作一季度經濟，貨幣政策「要主動應對」，新增貸款要保持適度增長。

NatWest Group Plc 的中國經濟學家劉培乾預測，未來幾天可能將存款準備金率下調0.5個百分點或將LPR下調0.05個百分點。

她說，預計隨後會有更多的貨幣寬鬆政策跟進並刺激貸款增長。她表示，人行有動力在短期內使用高調、廣泛的寬鬆手段，這將穩定市場情緒，儘管未來進一步的寬鬆政策可能更加循序漸進和更有針對性。

澳新銀行資深中國策略師邢兆鵬預計，將針對大型銀行定向下調存款準備金率，一年期和5年期LPR可能分別下調0.05個百分點。

中國股市周四(17日)連續第二天飆升。在監管機構表示，今年不會擴大房產稅改革試點範圍後，房地產股是漲幅最大的股票之一。雖然市場觸底的迹象正在增加，但交易員稱，將會觀望政府在房地產和科技行業採取的具體措施，才能判斷否極泰來是否會持續。