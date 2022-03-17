中國電信將加大產業數碼化　「投資佔收比」將持續下降

資本開支方面，中電信今年資本開支預算提升7.26%至930億元，其中僅有36.55%或接近340億元用於5G，按年減少9.05個百分點，公司打算今年底5G基站數量增43.47%至99萬個。總裁兼首席營運官李正茂指，今年投資增幅逾7%，主因今年為公司戰略性投資關鍵期，所以投資金額需一定強度。

該企投資出現結構性變化，今年5G資本開支按年下降10.5%，產業數碼化的資本開支則上升，料佔整體資本開支30%，主要用於數據中心(IDC)及雲運算技術，料今年增4.5萬IDC機架﹐以及16萬個雲服務器，以把握未來產業數碼化發展機遇。

此外，公司今年目標資本開支增幅，需比今年收入及淨利潤增幅低。去年公司收入及淨利潤增幅均達雙位數，將力爭今年保持同樣指引，意味投資7%而收入增長雙位數情況下，能達到經濟效益，對投資者有保障。更重要的是，投資增長能同時保持公司競爭力，總括而言，「投資佔收比」將持續下降。

李正茂指，為了維持公司股價，中電信對公司未來基本面充滿信心，按照目前派息率步伐，料今年A股股息能超4厘，H股能超7厘。公司將斥資不少於40億元回購A股股份，目前也正在實行。但有關在再進一步股份回購計劃，公司將聽取股東意見，積極考慮各種方案，並與市場溝通及適時公布相關訊息。