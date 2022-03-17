載通去年少賺87%息0.5元　九巴稅後盈利1.01億

由於乘客量回升，總收入按年增加16.3%至72.020億元。經營盈利增加4.7%至2.586億元。

集團的旗艦公司九龍巴士有限公司於2021年錄得除稅後盈利1.014億元，按年跌50.1%，主要因為2020年錄得政府補貼。若不包括該補貼，九巴於2021年則錄得同期增長為7.936億元。此外，國際燃料價格上漲也導致年內燃料成本增加。由於乘客量回升以及自2021年4月4日起票價上調令車費收入增加，抵銷了部分上述的負面影響。九巴2021年的車費收入為62.897億元，按年增加18.5%。

至於龍運於2021年錄得除稅後虧損3,500萬元，相對2020年的除稅後盈利60萬元；車費收入3.204億元，按年減少7.4%。此減幅的主要原因是自2020年2月起，世界各地因應2019冠狀病毒疫情而實行的旅遊限制，令平均票價下降，但乘客量增加抵銷部分不利因素。龍運於2021年錄得2,890萬人次的總載客量，每日平均為79,000人次；而2020年為2,820萬人次，每日平均為77,000人次。