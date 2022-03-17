【糧食危機】西班牙葵花籽油庫存告急

外媒報道，聯合國數據顯示，2018年烏克蘭和俄羅斯兩國合佔全球葵花籽油出口市場53%。由美國麻省理工學院披露的數據則顯示，2019年兩國出口佔全球市場比例已近八成，尤其烏克蘭以45.8%佔領導地位，握有全球葵花籽油供應主導權。

西班牙是全球第5大葵花籽油進口國，2019年進口比例僅次於印度、中國、荷蘭、伊朗，每年向烏克蘭進口50萬噸葵花籽油，食品供應鏈因此深受俄烏戰事影響。

葵花籽油在西班牙食品產業應用非常廣，不論餐飲業、糖果點心製造業、海鮮與魚類罐頭製造業，皆高度倚賴。有糖果點心師傅憂心，業界葵花籽油七成來自烏克蘭，目前庫存最多只能供應生產4周！即使找到替代品，製造上仍有多重考驗，業界必須調整食譜，以製造出和葵花籽油同樣的口味；且在對食品標示內容要求嚴格的西班牙，換油代表業界要全面更改包裝上的產品標籤。

西班牙的海鮮與魚類罐頭產業也受影響，目前庫存最多只能供應3周的生產量，而該國的生產量在歐盟內位居第一、世界排名第二。而餐飲業則是從國民愛吃的早餐「炸物」到特色小菜「炸魚」，都需要葵花籽油來油炸。

民眾則聞風搶購，令當地超市要採取限購措施，規定每位消費者每次最多只可購買5公升。