利率返疫前！英加息0.25厘符預期　估計通脹近8%

英倫銀行(即英國央行)連續3次在政策會議上決定加息，將基準利率上調至新冠疫情前的水平，並警告稱俄羅斯與烏克蘭的戰爭可能推動今年晚些時候的通脹遠高於8%。

外媒報道，英國央行周四(17日)決定將利率上調至0.75厘，該行政策委員會的9位成員中有8人支持該決定，副行長Jon Cunliffe投票支持維持利率不變。這也是自1997年，也就是英國央行獲得獨立制定政策的權力不久之後，政策緊縮步伐最快的一次。

央行表示，第二季通脹看起來將上升至8%左右，高於之前預期的7.25%。該行警告，今年晚些時候的通脹峰值可能會比2月的估計值「高出幾個百分點」。

以行長貝利為首的官員們表示，未來幾個月進一步收緊政策「或許」是適當的，這比2月的措辭有所緩和，當時他們表示「可能」會繼續緊縮政策。他們還指出，「這一判斷在兩個方向上都存在風險。」

央行表示，通脹飆升意味居民收入受到的擠壓顯著高於2月份時暗示的程度。該行還警告，發生在烏克蘭的戰爭將加劇全球供應鏈的中斷，且該行的地方員工已經發現了戰爭影響製造商供應鏈的證據。

官員們表示，收入遭受擠壓將導致經濟增長前景走弱，失業增加。Cunliffe之所以投票支持維持利率不變，就是因其聚焦於這動態，並且擔心大宗商品價格上漲將對民眾生活水平產生「非常重大的負面影響」。

對政策委員會其他成員而言，最近幾個月的強勁經濟增長和勞動力市場持續緊縮意味着有理由採取行動。

這決定表明，決策者們預計未來幾個月將採取愈來愈微妙的平衡行動，一方面要考慮如何應對通脹，同時要應對俄烏戰爭的影響對經濟構成的愈來愈大威脅。

展望更長時間，央行還表示，通脹將「顯著回落」。再加上生活水平的黯淡前景，這相當於對當前市場關於年底前利率將達到2厘這一預期的一定抵制。