美聯儲局無力遏制通脹　專家稱滯脹無法避免！

曾低估通脹形勢的美國聯儲局，本港時間周四(17日)凌晨一如預期地把聯邦基金利率從接近零調高0.25厘，正式重啟加息周期，期望對外展現抗擊通脹的決心以挽回公信力，更預告今年還會加息最多6次合共1.5厘，比去年底「鷹」得多。不過，聯儲局的經濟預測令人憂慮美國陷於「滯脹」，歐洲央行行長拉加德亦承認，疫情前的低通脹環境已告曲終。

拉加德表示，歐央行未來幾個月的貨幣政策會依數據辦事，注視俄羅斯與烏克蘭打仗的影響，預告歐元區今年平均通脹最低5.1%，不排除超過7%，幣策往後也會保持靈活。不過，區內通脹中期企穩2%的機會已見上升，「一些環節的製造業樽頸恐怕會延續……近期的供應鏈衝擊可能會刺激民眾通脹預期，而通脹預期很受他們日常購買雜貨和燃料所影響」，因此歐央行已開始調整幣策，務求必要條件達成時，可以進一步讓幣策正常化。

英倫銀行也一如預期再加息0.25厘至0.75厘，主要基於就業市場預期及物價恐持續上漲的風險。該行跟聯儲局一樣憂慮俄烏戰事會對物價帶來額外上升壓力，「環球供應鏈將更混亂，增添經濟前景的不確定性」，英國通脹短期內隨時升至8%或以上。

然而，英倫銀行稱「幾個月內繼續溫和地收緊銀根可能是適當」的同時，也說這個判斷有變數，又謂東歐戰火會拖慢英國這種倚賴能源進口的國家未來經個月的經濟增長。

日本央行行長黑田東彥則一如既往地「放鴿」，直言討論結束超寬鬆貨幣政策仍「言之尚早」，莫怪日圓匯價昨日凌晨相隔6年首度跌穿119兌每美元後，日間仍低見119.02，每百日圓低見6.569港元。

回到過去十餘年猛烈地給全球製造流動性的美國，終於實現2018年之後首次加息。聯儲局最新發布的「點陣圖」顯示，一眾官員對聯邦基金利率今年預測的中位數，比去年12月中高了一厘，達1.875厘，即他們對今年加息幅度預測由0.75厘變成1.75厘，以每次最少加0.25厘計今年會加息7次，2023年及2024年的息口預測中位數亦一齊升至2.75厘，若成事乃2008年之後最高。

主席鮑威爾表明，聯儲局意識到回復物價穩定的需要，預告本港時間5月5日下次公布議息結果時就會敲定縮減資產負債表規模的計劃，並於短期內執行，而他本人就把美國通脹的壓力歸因於勞動人手供應「緊張到一個不健康的水平」。

惹人憂慮的是，聯儲局最新不但把美國今年經濟增長預測由4%下調至2.8%，還把今年起3年的PCE(個人消費開支)通脹預測全線調高，其中今年預測由2.6%調高至4.3%，瀰漫「滯脹」味道。高盛不諱言美國已經「滯脹」；「新債王」岡拉克直言，聯儲局出手太慢令美國經濟難以軟着陸，憂慮美國經濟明年會出現衰退。不過，鮑威爾的觀點是家庭資產負債表仍健康且消費需求強勁，2023年衰退機會不大。

富達國際則直言對股票和信貸都維持審慎。岡拉克謂，就算美股短期有技術性反彈，聯儲局再加幾次息後，也會轉趨顛簸。