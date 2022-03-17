歐央行官員：不排除今年加息兩次

外媒報道，歐洲央行管理委員會成員Klaas Knot表示，如果已經高企的消費物價預測進一步上調，他不排除2022年加息兩次的可能性。

雖然強調不必「過於精確」，但這位荷蘭央行行長表示，在未來幾個月內進行10多年來的首次加息依然是可能的，儘管俄烏戰爭造成了經濟不確定性。

作為歐洲央行管理委員會最鷹派成員之一的Knot周四(17日)在阿姆斯特丹說：「我認為這是一個現實的預期，但絕不是板上釘釘。我也不能排除今年兩次加息的可能性，但前提是即將到來的數據表明中期通膨前景進一步上調。」

上周，歐洲央行意外決定加速撤出刺激政策，表明其更擔心創紀錄的通脹，而不是俄烏戰爭給歐元區疫後經濟復甦帶來的風險。

但歐洲央行在加息方面落後於其他主要央行，其中，聯儲局和英倫銀行已經開始加息。貨幣市場目前定價歐洲央行到10月加息0.25厘。

行長拉加德周四強調，決策者必要時有能力改變路線，因為俄烏戰爭有可能引發或需一段時間才能顯現的「新通脹趨勢」。

Knot表示，價格目前是「主要擔憂」，前景風險「傾向於上行」。這場戰爭可能會引發能源成本上漲，而通脹長期高企會增加家庭和企業通脹預期走高的可能性。Knot稱，他之前傾向於在7月結束量化寛鬆(QE)，為歐洲央行3個月後加息創造條件。「如果中期通脹前景向上發展，那麼是的，也許9月就需要。如果前景再次惡化，那麼第4季可能要改為今年1月。」