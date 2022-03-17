【夜市UPDATES】美股全線向下　股神重注西方石油升6%

美國就業數據勝預期，料將支持美國聯儲局5月進一步收緊貨幣政策。道指周四(17日)早段曾跌18點，至3,4042點；標指跌2點，至4,355點；以科技股為主的納指跌25點，至13,410點。

恒指夜期跌475點，報20,991點，低水510點。

數據方面，美國上周首申領失業救濟人數為21.4萬，少過預期的22萬；截至前周持續申領人數則有141.9萬，同勝預期。2月新屋動工數為176.9萬戶，按月升6.8%，好過市場預期的185萬戶；同月建築批核數目跌1.9%，勝預期。

聯儲局人事安排已大致有定案，美國參議院銀行委員會以23票贊成對1票反對，批准了美國總統拜登對聯儲局主席鮑威爾的連任提名，並批准了布雷納德及斐遜(Philip Jefferson)的副主席及理事提名。不過，對於庫克(Lisa Cook)的理事提名則陷入12對12僵局，意味她的提名需要在參議院進行額外的投票程序，方能定論。

「股神」巴菲特投資旗艦巴郡近期大手增持美國傳統能源巨頭西方石油(Occidental Petroleum)股份，根據巴郡向美國證券交易委員會(SEC)披露的文件，本周共斥資約1,810億美元購入西方石油股，使其持有該企達1.364億股，佔普通股比率14.6%，外界正揣測巴菲特是否想買下整家西方石油。巴郡股價微升0.27%；西方石油升6.68%。

個股方面，有「最強蘋果分析員」之稱的天風國際分析師郭明錤繼發表了蘋果公司(Apple Inc.)的Apple Car團隊已解散後，再在社交平台發文指，基於成本，Apple今年將很大機會不推出任何「迷你LED」新產品，Apple跌1.1%。

美國運通行政總裁Steve Squeri表示，因疫情而興起的遙距工作模式，將為商務旅遊產生新需求。他相信，員工將在一年內數次因工作原因前往公司總部，與他們的團隊會面，增加國內的旅遊需求。他同時指，休閒旅遊在過去數月增長，暫未見俄烏戰事對該企旅遊交易量造成大影響，其股價升2.35%。

召車App公司Lyft下周起每趟乘車將暫時徵加55美仙燃油附加費，所收費用將全歸司機所有，為期至少60日，Lyft股價跌2.69%。