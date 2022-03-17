辣招期滿即沽！日出康城LP6三房戶僅升值不足一成易手

市場充斥利淡因素，將軍澳日出康城LP6有三房業主持貨滿3年後隨即轉手，惟單位3年間升值不足一成。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21蔡嘉駿表示，跑台山光超台B座低層01室，實用面積約450方呎，兩房間隔，望樓景為主，以約728萬元成交，呎價約16,178元。原業主於1999年1月以約150萬元購入，現轉手帳面獲利約578萬元，單位升值約3.8倍。

●世紀21嚴智贇稱，北角半山雲景道富麗園C座高層03室，實用面積約660方呎，三房間隔，以約1,400萬元易手，呎價約21,212元，成交價低市價約一成。原業主於2015年1月以約1,160萬元購入，轉手帳面獲利約240萬元，單位升值約21%。

●世紀21 Q動力招潔冰表示，柴灣新翠花園4座高層F室，實用面積為537方呎，三房連套房間隔，眺望開揚城市及翠綠山景，以約848萬元成交，呎價約15,791元。原業主於2010年2月以約310萬元購入，轉手帳面獲利約538萬元，單位升值約1.7倍。

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九龍區

●香港置業方文偉稱，深水埗御滙中層C室，實用面積約272方呎，一房間隔，以約507萬元成交，呎價約18,640元。原業主於2018年1月以約489萬元購入，轉手帳面獲利約18萬元，物業升值約3.7%。

●利嘉閣鄭運就透露，南昌站匯璽3B座中層C室，實用面積約363方呎，一房套間隔，日前以約872萬元成交，呎價約24,022元。原業主於2017年12月以約853.5萬元購入，現轉手帳面獲利約18.5萬元，物業升值約2.2%。

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新界區

●中原侯惠良表示，沙田碧濤花園3期雅芝閣(2座)低層C室，實用面積約760方呎，三房連套房間隔，開價約920萬元放盤，議價後以約872萬元易手，呎價約11,474元。原業主於2013年以約618萬元購入，現轉獲利約254萬元，單位升值約41.1%。

●世紀21吳元利表示，沙田帝堡城6座高層H室，實用面積約547方呎，兩房間隔，原叫價約840萬元放盤，減價83萬元後，以約757萬元成交，呎價約13,839元。原業主於1998年7月以約260萬元購入，轉手帳面獲利約497萬元，單位升值約1.9倍。

●利嘉閣趙洛民表示，將軍澳日出康城領都5座右翼高層C室，實用面積約733方呎，採三房套連儲物室間隔，原開價約1,000萬元放盤，經議價後減價約10萬元，最終以約990萬元易手，呎價約13,506元。原業主於2009年7月以約416.4萬元購入，現轉手帳面獲利約573.6萬元，升值約1.4倍。3房單位成交價1,290萬元

●美聯劉卓豪表示，將軍澳日出康城LP6 2座高層B室，實用面積約654方呎，三房套連儲物室間隔，原本叫價約1,500萬元，累積減價約210萬後，以約1,290萬元成交，呎價約19,725元。原業主於2019年3月以1,184.5萬元購入，轉手帳面獲利約105.5萬元，升值約9%。

●美聯林浩德稱，將軍澳維景灣畔16座中層A室，實用面積約516方呎，兩房間隔，以約838萬元成交，呎價約16,240元。原業主於2003年12月以206.9萬元購入，是次轉手帳面獲利約631.1萬元，單位升值逾3倍。

●美聯鄭智恒表示，屯門瓏門8座中層D室，實用面積約661方呎，三房間隔，以約1,138萬元成交，呎價約17,216元。原業主於2014年1月以約627.9萬元購入，現轉手帳面獲利約510萬元，單位升值約81%。

●祥益地產區域董事袁思賢表示，屯門慧豐園3座低層E室，實用面積567方呎，採三房間隔，以約662.8萬元成交，呎價約11,690元。原業主於2017年以約600萬購入單位，是次轉手帳面獲利約62.8萬，單位升值約10％。

●世紀21奇豐蔡惠娟指，上水蔚翠花園4座中層F室，實用面積約716方呎，三房間隔，原本開價838萬元放盤，新近以約788萬元成交，呎價約11,006元。原業主於2014年6月約418萬元購入，現轉手帳面獲利約370萬元，單位升值約89%。

●美聯楊浩然稱，大埔新達廣場3座中層C室，實用面積約489方呎，兩房間隔，以742萬元獲承接，呎價約15,174元。原業主於1991年7月以約127.3萬元購入，現轉手帳面獲利約614.7萬元，物業升值逾4.8倍。

●世紀21奇豐蔡蓓透露，馬鞍山錦龍苑龍昇閣(D座)高層04室，實用面積約554方呎，三房間隔，座向南面望山景，原叫價710萬元放盤，減價27萬後，以683萬元於自由市場沽出，呎價約12,329元。原業主於2016年6月以360萬元(已補地價) 購入，轉手帳面獲利約323萬元，單位升值約90%。

●中原藍浩然表示，粉嶺公屋華明邨錄本月首宗成交，7座(添明樓)中層20室，實用面積約489方呎，開價約228萬元放盤，減價至綠表價約223萬元獲承接，呎價約4560元。原業主於2007年以45萬元購入，轉手帳面獲利約178萬元，單位升值約4倍。

●美聯梁葦姮稱，大埔居屋逸雅苑B座中層1室，實用面積約443方呎，兩房間隔，以約340萬元成交，呎價約7,675元。原業主於1991年以約41.3萬元購入，現轉手帳面獲利約298.1萬元，物業升值約7.2倍。

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