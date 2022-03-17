浙江零跑科技向港交所提交上市申請

內地電動車生產商零跑科技周四(17日)向聯交所遞交上市申請，中金、花旗、摩根大通及建銀為聯席保薦人。早前有傳公司有意集資10億美元(約78億港元)。

該公司於2015年成立，目前有三款車已交付，包括智能純電動轎跑S01、智能純電動微型車T03及中型智能純電動SUV C11，價格介於15萬至30萬元人民幣(下同)。2021年全年共交付43,748輛電動汽車，按年增長4.43倍。公司計劃每年推出1至3款新車，並於2025年底前推出8款新車型。

值得留意的是，該公司尚未錄得盈利，去年虧損按年擴大至28.45億元，2020年蝕11億元。即使非國際財務報告準則計，撇除以股份為基礎的付款開支及優先權金融工具等影響，仍錄得經調整虧損26.28億元，2020年經調整虧損為9.35億元。收入31.32億元，按年飆3.96倍。

是次集資所得約40%將用於研發；約25%提升生產能力；約25%擴張業務；以及約10%用於營運資金及一般公司用途。