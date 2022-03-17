恒盛地產料去年度勁蝕40至43億人幣

虧損主要由於集團於去年度內只有兩個位於二線城市的項目有新一輪物業完工並交付使用，雖然年內確認銷售收入按年增加約20%，但年內確認的銷售收入金額依然處於非常低的水平。另一方面，年內確認銷售收入的物業總面積按年上升約80%，但因其中有較大比例的面積來自於較低價格的二線城市物業而導致確認銷售單價下降超過25%至約每平方米9,500元。同時，年內促銷庫存車庫亦拉低了確認的銷售單價。

此外，集團年內錄得負毛利率約30%，而上年度為正毛利率40.9%。撇除對物業作出減值撥備而對毛利率產生的影響，因年度較大比例確認收入的物業為較低價值、低毛利，集團截至去年底止年度錄得的毛利率約為負1%，而上年度的毛利率則為42.4%。

年內若干情況的改變，集團年內繼續對物業作出減值撥備約9.7億元人民幣，按年增加超過20倍。減值撥備持續對去年度業績影響重大。而相較上年錄得投資物業公平值收益19.02億元，集團預計去年度錄得遠小於去年金額的投資物業公平值收益╱虧損，且年內之財務費用總額雖有下降，但依然處於高水平，而且大部分利息開支無法資本化為物業開發成本。

去年度內無法資本化而直接記帳為當期費用的利息開支較上年增加超過30%，並繼續構成去年度業績虧損的重大因素。