新股專輯：新星宇控股第3度遞交上市申請

內地房地產開發商新星宇控股第3度向聯交所遞交上市申請，光大證券貵獨家保薦人。

內房企持續受監管打壓，該公司在初步招股文件中，用30頁寫出現有的監管狀況，並在風險因素一欄中，提及業務易受中國房地產市場及營運所在地區政策的不利變動影響。2021年經營現金流僅得5,207.9萬元人民幣(下同)，按年大幅減少94.83%，而2019年更錄得負數，即經營活動所用現金淨額達11.86億元。收入按年微跌0.43%至53億元，盈利10.44億元，按年增長30.36%。住宅物業每平方米平均售價為9,552元，按年升15.88%，惟商業物業每平方米平均售價按年下跌30.63%至約1.11萬元。淨資產負債比率由2020年底的0.4倍，降至2021年底的0.1倍。

截至今年1月31日，該公司土地儲備約380.95萬平方米，包括可供銷售及可供出租建築面積67.52萬平方米的已竣工物業，另有207.48萬平方米的開發中物業，及105.94萬平方米作未來開發物業。

集資所得將為潛在物業開發項目的土地成本、現有項目的建設成本提供資金；以及用作一般營運資金。