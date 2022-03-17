小米發布7款重量級新產品　原神版耳機受注目

小米集團( 01810 )旗下品牌Redmi周四(17日)正式發布七款重量級新產品，包括三大旗艦手機Redmi K50 Pro、K50、K40S，以及大熒幕電視Redmi MAX 100"、手提電腦Redmi Book Pro 2022版、耳機AirDots 3 Pro原神版和路由器AX5400標準版。

目前，Redmi K50 Pro和K50 已在內地接受預訂，下周二(22日)上午10點正式發售。Redmi K50 Pro售價介乎2,999元至3,999元人民幣(下同)；Redmi K50售價由2,399元起。至於Redmi K40S已經正式發售，售價1,799元起。

另外，Redmi MAX 100"電視售價19,999元，Redmi Book Pro 2022入場門檻為5,299元，耳機Redmi AirDots 3 Pro及路由器Redmi AX5400 標準版售價分別為399元及379元。

值得留意是，Redmi的文創產品一直備受米粉關注。耳機Redmi AirDots 3 Pro原神版與原神團隊合作，基於遊戲中的五星人氣角色「可莉」定製，並高度還原遊戲內設定，還具備「可莉」提示音效。