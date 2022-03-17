【產經評論】息魔抬頭非等閒　全球滯脹更艱難

正當全球已有一段頗長時間處於超低息環境之際，昨日傳來美國聯儲局啟動新的加息周期，四分之一厘的加幅在近乎零的低基數之下，暫不顯得是甚麼大威脅。可實際上，全球通脹持續惡化，且別低估本輪加息周期的殺傷力。隨着利率上升、資產泡沫瀕臨爆破，加上地緣政治風險升溫，疫情並未完全消失，全球經濟衰退的風險正急劇上升，一場滯脹危機正來勢洶洶，未來的日子將會更加艱難！

聯儲局去年錯估通脹形勢，漠視這些年狂印銀紙帶來惡性通脹的風險，亦低估了新冠疫情持續困擾國際供應鏈令物價持續上升，刻下美國通脹率持續企穩於近40年的高位，政策失誤已是公開的事實。近次聯儲局議息終於啟動加息周期以遏通脹，亦同時強調俄烏局勢將加劇通脹壓力，意味加息的速度可能會來得比市場預期猛烈。

本來，若然經濟處於上升周期，利率隨之上揚本非完全是壞事，更有助拖長經濟增長期。問題是，如今已非太平盛世，中美爭霸，美國推動反全球化，加上疫情後遺症，國際供應鏈長期陷入混亂狀態，缺貨櫃、缺工人、缺晶片等，持續推升生產成本，供求失衡令通脹上升之餘，亦打擊企業盈利和經濟增長，經濟基本面實在不見得樂觀。

本已千頭萬緒，詎料俄烏開火，至今仍未知如何收科，大概就為拜登政府錯判通脹形勢提供開脫的藉口。歐美嚴厲制裁俄國，東、西對立的局面，讓地緣政治風險急劇上升，導致油氣等能源價格及大宗商品飆升，糧食供應不穩，無疑是向高企的通脹火上澆油，亦預示這次通脹周期絕非暫時，而是長期趨勢的啟端，可見本輪升息周期的幅度與速度實不能低估。

再看今年開局，首季中國再受疫變威脅，多處封城，勢不利全球需求。近次聯儲局會議對於未來3年的經濟預測增長是逐年遞減。近期中、美的汽油價格都在漲，勢將傳導物價上升風險至消費及製造端。世界兩大經濟體表現不外如是，正在預示全球經濟衰退風險大增，伴隨失業率上升和通脹高企，可怕的滯脹快要叩門而入！

每次全球危機，都有着不同的背景。眼前正醞釀的滯脹之劫，背景是全球人口紅利高峰已高，人口老化、少子化，意味勞動力趨降、工資難下、生產端受壓將會是一個長期趨勢。本來，人口老化下將遏抑需求及消費力，而智能化、自動化生產、生物科技等應用，亦有助緩解勞動力短缺問題，惟戰禍與天災已令這場危機變得更難預測。

世界和平數十年，發展動力持續減弱，求變的力量已到臨界點。通脹與加息來襲，全球經濟步向衰退，窮苦日子將加劇列強鬥爭，甚至戰禍頻仍，也許須十年甚至數十年的時間，才能重建世界秩序，回歸和平順遂的日子。刻下須做的是正視百年變局，包括改變這些年超低息環境下的借貸消費及高槓桿投資作風，減債務，保存實力，才有條件把握東、西方兩大陣營「半球化」發展與經濟轉型下的新機會！