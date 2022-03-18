東方日報B1：息魔來襲　美預告今年再加6次

美國聯儲局本港時間周四(17日)凌晨一如預期地作出2018年以來首次加息行動，將聯邦基金利率從接近零，調高0.25厘，正式重啟加息周期，期望對外展現抗擊通脹決心以挽回公信力，更預告今年還會加息最多6次，共1.5厘，比去年底更「鷹」。惟聯儲局最新經濟預測，令人憂慮美國將陷入「滯脹」。歐洲央行行長拉加德亦承認，疫情前的低通脹環境恐已告終。

拉加德表示，歐央行未來幾個月的貨幣政策將會依數據辦事，注視俄烏局勢影響，並預告歐元區今年平均通脹最低5.1%，不排除超過7%，幣策往後也會保持靈活。

不過，她也表示，區內通脹中期企穩2%的機會已見上升，「一些環節的製造業樽頸恐怕會延續……近期的供應鏈衝擊可能會刺激民眾通脹預期，而通脹預期很受他們日常購買雜貨和燃料所影響」，因此歐央行已開始調整幣策，務求必要條件達成時，可以進一步讓幣策正常化。

英倫銀行也一如預期再加息0.25厘，至0.75厘，主要基於就業市場預期及物價恐持續上漲的風險。該行跟聯儲局一樣，憂慮俄烏戰事會對物價帶來額外上升壓力，「環球供應鏈將更混亂，增添經濟前景的不確定性」，英國通脹短期內隨時升至8%或以上。

然而，該行指「幾個月內繼續溫和地收緊銀根可能是適當」的同時，也說這個判斷有變數，又謂東歐戰火會拖慢英國這種依賴能源進口的國家未來幾個月的經濟增長。

日本央行行長黑田東彥則一如既往地「放鴿」，直言討論結束超寬鬆貨幣政策仍「言之尚早」。日圓匯價周四凌晨相隔6年首度跌穿119兌每美元關口後，日間仍低見119.02，每百日圓低見6.569港元。

回看聯儲局最新發布的「點陣圖」，一眾官員對聯邦基金利率今年預測的中位數，比去年12月中高了一厘，達1.875厘，即他們對今年加息幅度預測由0.75厘，變成1.75厘，以每次最少加0.25厘計，今年會加息7次，2023年及2024年的息口預測中位數亦一同升至2.75厘，若成事乃2008年之後最高。

主席鮑威爾表明，聯儲局意識到回復物價穩定的需要，預告本港時間5月5日下次公布議息結果時，就會敲定縮減資產負債表規模的計劃，並於短期內執行，而他本人就把美國通脹的壓力歸因於勞動人手供應「緊張到一個不健康的水平」。

令人憂慮的是，聯儲局最新不但把美國今年經濟增長預測由4%，下調至2.8%，更把今年起3年的個人消費開支(PCE)通脹預測全線調高，其中今年預測由2.6%，調高至4.3%，瀰漫「滯脹」味道。高盛不諱言，美國已經「滯脹」。

「新債王」岡拉克直言，聯儲局出手太慢，令美國經濟難以軟着陸，憂慮明年經濟將現衰退。不過，鮑威爾的觀點是家庭資產負債表仍健康且消費需求強勁，故認為明年衰退機會不大。

議息結果出爐之後，10年期美國國債孳息率曾突破2.2厘，周四美國早段報2.153厘。摩根資產管理評論，扣除通脹的實際利率在一段時間內會維持負值，並預期美國經濟「頂得順」加息，股票於資產配置的策略充其量是「中性而非減持」，但市場需要更金睛火眼考核企業盈利。富達國際則直言，對股票和信貸都維持審慎。岡拉克謂，就算美股短期有技術性反彈，聯儲局再加幾次息後，也會轉趨顛簸。