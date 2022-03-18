拉加德：俄烏衝突恐引發歐元區通脹新趨勢

外媒報道，歐洲央行(ECB)總裁拉加德強調，歐央行決策者在必要時改變路線的能力，因為俄烏戰爭有可能引發或需一段時間才能顯現的「新通脹趨勢」。

拉加德周四(17日)在法蘭克福的一個會議上表示，歐洲央行關心未來的風險，如果未來的數據顯示有必要，該央行會重新考慮其計劃。

她稱，歐洲央行愈來愈相信，中期通脹動態不會回到疫情前的模式，但該央行需要管理一個衝擊，這個衝擊會在短期內推動通脹高於該央行的目標並降低經濟增長。

事實上，歐洲央行面臨巨大挑戰，一方面要在俄羅斯入侵烏克蘭的情況下保護歐元區經濟，另一方面還要遏制創紀錄的通脹。上周，歐洲央行出人意料宣布將加速撤出刺激政策，同時給其在加息方面更大的靈活性。

歐洲央行管理委員會成員Pablo Hernandez de Cos本周也警告說，疫後的逐步復甦將受到烏克蘭衝突的負面影響。德國央行行長Joachim Nagel表示，他預計經濟不會出現滯脹，儘管戰爭後果會推高通脹及抑制增長。

拉加德說，俄羅斯的入侵「給歐洲蒙上了陰影」，財政政策「可以幫助緩衝」對經濟增長的不利影響。不過，她也表示，通脹影響將取決於政府支持的性質。

經合組織周四發布報告稱，有針對性的財政刺激措施將GDP提高0.5%，可能有助於緩解俄烏戰爭的影響，且不會加劇價格壓力。該機構估計，戰爭可能使今年全球經濟增速減少超過1百分點。